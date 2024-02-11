مسؤول هنغاري: تعرضنا لتهديدات من الاتحاد الأوروبي بسبب أوكرانيا

بودابست-سانا

كشف بالاج أوربان مستشار رئيس وزراء هنغاريا، عن تعرض بلاده لتهديد مباشر من أعضاء بالاتحاد الأوروبي لرفضها الموافقة على المساعدة المالية لأوكرانيا.

وقال بالاج في مقابلة مع موقع اكسبرس: “عندما تحدث رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي مع رئيس الوزراء فيكتور أوربان عبر الهاتف، أخبروه صراحة بهذا التهديد” .

وكانت صحيفة فاينانشيال تايمز أشارت مؤخراً، إلى تسرب وثيقة تفيد بأن الاتحاد الأوروبي يبتز هنغاريا.

ومن المعروف، أن هنغاريا منعت في اجتماع في بروكسل بشأن أوكرانيا، انعقد في الفترة من الـ 14 إلى الـ 15 من كانون الثاني الماضي، تخصيص 50 مليار يورو لنظام كييف.

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