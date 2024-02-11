المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لقوات الاحتلال في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

واصلت المقاومة الفلسطينية مساء اليوم التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المنكوب موقعة خسائراً في صفوفه ومدمرة آليات له.

وقالت المقاومة في بيان إن مقاتلينا استهدفوا قوة للعدو الصهيوني متحصنة في أحد المنازل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وأوقعوا أفرادها بين قتيل ومصاب كما استهدفوا تمركزاً لجنود العدو بقذائف الهاون.

واستهدفت المقاومة بقذائف “الياسين 105” دبابتين للاحتلال الإسرائيلي جنوب غرب حي الزيتون بمدينة غزة بينما استهدفت بقذائف الهاون تجمعاً لجنود وآليات العدو الصهيوني شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

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