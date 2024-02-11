ريال مدريد يهزم مطارده جيرونا برباعية نظيفة

مدريد-سانا

قطع ريال مدريد المتصدر خطوة مهمة نحو استعادة اللقب من غريمه برشلونة، بفوزه على ضيفه ووصيفه جيرونا 4-0 اليوم في قمة المرحلة الـ 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل أهداف ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، وجود بيلينغهام “هدفين”، ورودريغو في الدقائق 6 و35 و54 و61 على التوالي.

وبهذا الفوز عزز ريال مدريد صدارته للدوري بعدما رفع رصيده إلى 61 نقطة فيما تجمد رصيد جيرونا عند 56 نقطة في الوصافة.

ويلعب برشلونة الثالث برصيد 50 نقطة وحامل اللقب مع ضيفه غرناطة غداً ضمن منافسات المرحلة ذاتها.

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