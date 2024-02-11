المقاومة اللبنانية تستهدف 7 مواقع للعدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية 7 مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف رجال المقاومة تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في مرتفع حدب عيتا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة”.‏

‏كما استهدف رجال المقاومة بالأسلحة المناسبة مبنى في مستوطنة المنارة يتموضع داخله جنود العدو محققين إصابات مباشرة وذلك رداً على ‏الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية ومنازل المدنيين .

واستهدفت المقاومة مواقع العدو في خربة ماعر ومرابض مدفعيته في ديشون بصواريخ الكاتيوشا كما استهدفت ثكنة ‏برانيت بالأسلحة الصاروخية.

وتمكنت المقاومة من السيطرة على مسيّرة للعدو الإسرائيلي من نوع سكاي لارك فوق الأجواء اللبنانية وهي بحالة فنية جيدة.

إلى ذلك جدد الاحتلال استهدافه للقرى والبلدات اللبنانية حيث استهدفت طائرة مسيّرة معادية سيارة في بلدة جدرا في إقليم الخروب شمال مدينة صيدا ما أدى الى استشهاد اثنين وإصابة اخرين فيما استهدف طيران الاحتلال المنطقة الواقعة بين بلدتي أم التوت وأطراف شيحين ومروحين في الجنوب اللبناني.

واستشهد لبناني وأصيب تسعة بجروح جراء قصف اسرائيلي استهدف بلدة حولا.

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