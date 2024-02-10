افتتاح (بازار حلب أحلى) للمنتجات المنزلية بمشاركة 100 سيدة

حلب-سانا

بمشاركة 100 سيدة افتتحت مساء اليوم فعاليات “بازار حلب أحلى” الذي تقيمه محافظة حلب ومؤسسة الكنانة للمعارض والمؤتمرات وتميزت منتجاته اليدوية بالدقة والبراعة لربات المنازل من خلال تنوع المشغولات الصوفية والألبسة والأيتامين والمطرزات وأنواع المأكولات التي تميز المطبخ الحلبي والحلويات وصابون الغار والمنظفات ومساحيق التجميل والرسم على الزجاج والأعمال الخشبية وإكسسوارات الزينة وذلك في مسبح نادي الاتحاد الرياضي.

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الكنانة للمعارض كنانة علوش في تصريح لمراسل سانا أن هدف البازار الذي يستمر لثلاثة أيام هو تقديم الدعم للسيدات وربات المنازل أصحاب المشاريع الصغيرة ليكون نافذة لعرض وتسويق منتجاتهن منوهة بتنوع وتميز هذه المنتجات التي اعتمدت بالدرجة الأولى على المهارة اليدوية في صناعتها مؤكدة استمرار تقديم التسهيلات للمشاركات لتنموا مشاريعهن وتصبح كبيرة.

رنيم سلات إحدى المشاركات تحدثت عن منتجات المشروع التي تعمل به بالتشاركية مع زميلاتها باستخدام الخيوط القطنية لصناعة الحقائب والجزادين وعلب الهدايا والتذكارات التي تهتم بها النساء بنوعية وجودة مميزة وكل ذلك يتم في المنزل منوهة بأهمية المشاركة في المعرض الذي يشكل فرصة لاطلاع الزوار على هذه المنتجات وبالتالي تسويقها.

بدورها قالت جنى ضبيط أنها تتشارك مع والدتها في صناعة الحلويات المنزلية من أنواع الكاتو والبتيفور والمعمول بالجبنة والراحة والفستق والجوز وهي حلويات حلبية تراثية وقديمة ويتم العمل على إحيائها وتقديمها بأسعار منافسة.

ونوهت الكيميائية بدور ادريس بالتنظيم الجيد للمعرض والاقبال الكبير للزوار منذ افتتاح فعالياته مؤكدة أنها تتشارك مع زوجها عبيدة شيشمان بتقديم المنتجات المصنعة من مستحضرات التجميل الطبيعية في الورشة التي يعملان بها في المنزل إضافة لأنواع الشامبو وصابون الغار الحلبي الطبيعي والمنظفات وذلك بأسعار تشجيعية ومخفضة للزوار ودعوتهم للاهتمام بالمنتجات الطبيعية .

وقال عابد عمران إنه يعمل بالتشاركية مع عبدالله عمران لإنتاج أنواع الشامبو والكريمات الطبية والتجميلية الطبيعية ويقدمها بسعر التكلفة داعياً لإقامة هذه المعارض بشكل دوري لما لها من أهمية في إفساح المجال لأصحاب المشاريع الصغيرة لعرض منتجاتهم وتسويقها .

وتحدثت رنيم عرعش عن مشاركتها بالألبسة الجاهزة القطنية الرجالية والنسائية حيث تقوم بتصميمها وخياطتها في المنزل لافتة إلى أن المشاركة بالمعرض تسهم في إطلاع الزوار على منتجاتها وتسويقها.

قصي رزوق

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