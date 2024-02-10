ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي جنوب الفلبين إلى 35 قتيلاً

مانيلا-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي الذي شهدته مقاطعة دافاو دي أورو جنوب الفلبين الثلاثاء الماضي إلى 35 قتيلاً على الأقل.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم الوكالة الإقليمية لإدارة الكوارث في المقاطعة إدوارد ماكابيلي قوله: إن “الانهيار الأرضي الناجم عن هطول كميات كبيرة من الأمطار أسفر عن 35 قتيلاً، أغلبهم من عمال المناجم، و32 جريحاً، و77 مفقوداً، كما دمر منازل، وثلاث حافلات كان من المفترض أن تعيد عمال منجم للذهب من عملهم”.

ولفت ماكابيلي إلى أن عمليات الإغاثة توقفت مؤقتاً، جراء حدوث هزتين أرضيتين بالمنطقة، وقد استؤنفت بعد التأكد من أن الهزات لن تتسبب بمزيد من الانهيارات الأرضية.

وتعد الانهيارات الأرضية شائعة في معظم أنحاء الفلبين بسبب التضاريس الجبلية والأمطار الغزيرة وإزالة الغابات بغرض التعدين، وكذلك بسبب حرق المساحات الحراجية لغايات الزراعة.

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