البرلمان العراقي يدعو إلى تنفيذ قرار إخراج القوات الأجنبية من البلاد

بغداد-سانا

دعا مجلس النواب العراقي اليوم الحكومة إلى تنفيذ قرار إخراج القوات الأجنبية من البلاد، مجدداً إدانتهالشديدة للعدوان الأمريكي على القوات العراقية.

وقال رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي في بيان اليوم: “إن المجلس يدعو الحكومة إلى تنفيذ القرار المتعلق بإخراج القوات الأجنبية، وإنهاء مهامها في البلاد بناء على تطور القدرات الأمنية العراقية وعدم وجود أي اتفاقية جديدة مع القوات الأجنبية توجب البقاء”.

وأضاف المندلاوي: “إن المجلس يستنكر ويرفض الاعتداءات المستمرة على الأراضي العراقية، ويدين بشدة الاستهداف الأمريكي للحشد الشعبي وقادته، ويدعو الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية اللازمة لحماية سيادة العراق وأمنه واستقراره ومنع كل أشكال الاعتداءات عليه، وعدم السماح بجعل البلاد ساحة لتصفية الحسابات، وأن تلتزم الدول بالاتفاقات والمعاهدات دون تحريف أو تفسير مغاير”.

وكان 3 عراقيين استشهدوا ، بينهم قيادي في الحشد الشعبي قبل ثلاثة أيام، جراء عدوان نفذته طائرة مسيرة أمريكية على سيارة في منطقة المشتل شمال شرق بغداد.

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