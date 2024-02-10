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غداً… الحرارة إلى ارتفاع وأجواء باردة ليلاً على المرتفعات الجبلية

2024-02-10

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، ويستمر بارداً ليلاً في أغلب المناطق، وخاصة على المرتفعات الجبلية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة أحياناً ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

منطقة دمشق18 / 7
المنطقة الجنوبية18 / 5
المرتفعات الجبلية11 / 1
المنطقة الوسطى16 / 6
المنطقة الساحلية23 / 12
المنطقة الشمالية19 / 6
منطقة الجزيرة18 / 7
المنطقة الشرقية20 / 6
منطقة البادية18 / 5

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