عبد اللهيان: وقف العدوان الإسرائيلي على غزة مفتاح استقرار المنطقة

بيروت-سانا

اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة هو مفتاح استقرار الأوضاع في المنطقة.

وقال عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب: “إن طهران وبيروت تؤكدان أن الحرب ليست الحل، ولا ترحبان أبداً بتوسيع نطاقها في المنطقة”، مضيفاً: “بات واضحاً للعالم أن أكثر من أربعة أشهر من الحرب في غزة والضفة الغربية لم تحقق نتائج ملموسة للكيان الإسرائيلي وداعميه”.

وأشار عبد اللهيان إلى أن “أمريكا تتحرك في اتجاهين، الأول هو الاستمرار في إرسال الأسلحة والمشاركة في الإبادة الجماعية في غزة، والثاني الحديث عن الحل السياسي”، مؤكداً أنه “إذا كانت واشنطن تبحث عن الاستقرار في المنطقة فإن مفتاح الحل هو وقف العدوان على غزة”.

بدوره أكد بوحبيب على ضرورة بذل الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي وإرسال المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة المحاصر.

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