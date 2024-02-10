جماليات الخط العربي… ندوة للخطاط جلال الغزي

دمشق-سانا

استعرض الفنان الخطاط جلال الغزي رحلة الحرف العربي وتطوره عبر التاريخ من خط المسند وصولاً إلى اليوم، وتعدد أنواعه ضمن ندوة بعنوان “جماليات الخط العربي” في المركز الثقافي ببرزة.

وتناول الغزي خلال الندوة مراحل تطور الحرف العربي مع بدايات العصر الإسلامي بمختلف حقبه، ما أنتج عدة أنواع للخط ليستعرض بعدها أهم الخطوط وخصائص وسمات كل منها، مثل الخط الكوفي الذي يعتبر أقدم الخطوط، وخط النسخ المخصص للكتابة ونسخ المخطوطات، وخط الثلث المتفرع عن خط النسخ والذي يمتاز بتشابك حروفه واستخداماته لتزيين المساجد والقصور، وخط الديواني الذي يمتاز بليونته، وخط الديواني الجلي الأكثر تشابكاً بين حروفه ويستخدم أيضا للتزيين، وخط الرقعة الذي يعتبر أبسط أنواع الخطوط.

وعن الندوة، قال الخطاط الغزي في تصريح لـ سانا: هذه الجلسة الحوارية تأتي ضمن العمل لنشر ثقافة الخط العربي والتوعية بأهميته وضرورة الاهتمام به وخاصة للفئات العمرية الصغيرة، وذلك من خلال إدخاله ضمن مناهج التعليم في المدارس، مع الاهتمام بتعليمه للمدرسين في كليات التربية والفنون الجميلة ودعم الخطاطين بإقامة المعارض لهم.

بدورها مديرة المركز الثقافي في برزة لبنى حداد أوضحت أن الندوة أضاءت بإسهاب على الكثير من جماليات الخط العربي وأهميته كحامل للثقافة والحضارة العربية، مبينة أن المركز يحاول نشر الوعي والثقافة في المجتمع حول مواضيع مهمة عبر هذه الندوات، ليكون شريكاً في زيادة الوعي والثقافة.

ولفت عدد من الحضور إلى أهمية الندوة في التعريف بجمالية وأنواع الخط العربي، حيث أشار مناف العقاد إلى ما تضمنته الندوة من مناقشات مفيدة ركزت على الدور الحيوي والمهم للخط العربي الذي يعتبر الحاضنة الثقافية والحضارية للغتنا العربية الجميلة.

محمد سمير طحان

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