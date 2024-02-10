ضبط مواد غذائية فاسدة في معملين ومستودع بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق معملين مخالفين لتصنيع الراحة والبسكويت، ومستودعا يحتوي على مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك.

وأوضحت المديرية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه تم ضبط معمل لتصنيع الراحة يحوي كمية 325 كغ مخلفات إنتاج سابقة من المادة موضوعة بشكل دوكما ضمن شوالات وعليها مخلفات القوارض لإعادة تصنيعها بدلاً من إتلافها.

كما تم ضبط معمل آخر لصناعة البسكويت المحشي بمخالفة إعادة تصنيع كمية 100 كغ من البسكويت المحشي والويفر المكسر والمصنع مسبقاً، إضافة إلى ضبط مستودع للمواد الغذائية يحتوي على 17 كيس نخالة سكرية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك.

وأشارت المديرية إلى أنه تم تنظيم الضبوط واتخاذ الإجراءات القانونية وحجز المواد المخالفة لحين البت القضائي بها.

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