117 شهيداً ضحايا 16 مجزرة ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 16 مجزرة في قطاع غزة، راح ضحيتها 117 شهيداً و152 جريحاً.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع لليوم الـ 127 ارتفع إلى 28064 شهيداً و67611 جريحاً، منذ السابع من تشرين الأول الماضي، لافتة إلى أن عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وأضافت: إن الطواقم الطبية لا تستطيع الحركة بين مباني مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب القطاع جراء قصف الاحتلال لمحيطه، معربة عن خشيتها على حياة 300 كادر صحي و450 جريحاً ومريضاً و10 آلاف نازح داخل المجمع.

وارتقى عدد من الشهداء وأصيب عدد آخر جراء قصف الاحتلال منزلاً في حي الصبرة جنوب غزة، كما استشهد فلسطيني وأصيب 6 آخرون بقصف الاحتلال منزلاً في حي الزيتون غرب مدينة غزة.

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