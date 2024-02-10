الخارجية الفلسطينية تحذر من حدوث مجازر وكوارث إنسانية في رفح

القدس المحتلة-سانا

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من حدوث مجازر وكوارث إنسانية في حال نفذت “إسرائيل” مخططها في اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي يوجد فيها ما لا يقل عن مليون ونصف مليون فلسطيني معرضين للقتل أو التهجير أو النزوح القسري المستمر جراء العدوان الإسرائيلي.

وقالت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: إن الدول الداعمة لـ “إسرائيل” تواصل المراهنة على انصياعها للقرارات الدولية، وتكتفي بتوجيه مطالباتها لحكومة الاحتلال بهذا الخصوص دون جدوى، ودون أن تجد آذاناً صاغية، محذرة تلك الدول من تكرار فشلها في ضمان حماية الفلسطينيين.

وطالبت الخارجية بإيجاد آليات دولية ملزمة تجبر “إسرائيل” على الانصياع للقرارات الدولية وحماية المدنيين ومنع تهجيرهم.

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