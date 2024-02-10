حملة تشجير في جبل زغرين بريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

نظمت جمعيتا إيثار الخيرية والنحالين بالتعاون مع مديرية الزراعة باللاذقية اليوم حملة تشجير في جبل زغرين بريف المحافظة، تم خلالها غرس نحو 300 شجرة من أصناف مختلفة.

وتهدف الحملة إلى زيادة المساحة الخضراء وإعادة تأهيل الأراضي التي تعرضت للحرائق واعتداءات الإرهابيين خلال الفترة الماضية، والتشجيع على العمل التطوعي، والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة، وفق مديرة جمعية إيثار، دعد العجي، لافتة إلى أنه شارك في الحملة عدد من المتطوعين من مختلف الأعمار.

وأشار المهندس نبراس داؤود رئيس جمعية النحالين إلى أهمية حملة التشجير وزيادة مساحة الغابات الرحيقية المتضررة، موضحاً أنه تمت زراعة عدد من أشجار الغار والقطلب والروبينيا والأكاسيا والصنوبر الثمري والكينا، ما يسهم في زيادة المساحة التي يستفيد منها النحالون في عملهم.

بدوره لفت المهندس نور ريا، رئيس شعبة حراج قسطل المعاف إلى أن مديرية الزراعة تدعم الجمعيات الأهلية في حملات التشجير، من خلال تزويدها بالغراس والأدوات، وتحديد المواقع والإشراف على العمل، مشيراً إلى أن موقع جبل زغرين هو واحد من ثمانية مواقع ضمن خطة التحريج لعام 2023-2024، والتي بدأت منذ شهر تشرين الأول الماضي.

المتطوعة سحر إسبر بينت أن مشاركتها في الحملة فرصة للمساهمة في حملات التشجير والتأكيد على دور الجميع في حماية البيئة والحفاظ على الغطاء النباتي، بينما عبر الطفلان لؤي ولور داؤود عن سعادتهما بالمشاركة للتعبير عن حب الطبيعة وأهمية الحفاظ عليها.

علاء ابراهيم

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency