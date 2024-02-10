الكرامة يفوز على الفتوة في ختام الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم

دمشق-سانا

فاز فريق الكرامة على الفتوة بهدف دون رد في ختام الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الجلاء بدمشق.

وسجل إبراهيم العبد الله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 49.

وكانت الجولة الثانية عشرة انطلقت أمس وشهدت فوز الاتحاد أهلي حلب على جبلة بهدف دون رد، والحرية على الساحل بهدفين دون رد، وحطين على الوحدة بهدفين مقابل هدف، وتعادل تشرين مع الجيش والوثبة مع الطليعة بالنتيجة ذاتها دون أهداف.

وفي ختام هذه الجولة ما زال الفتوة في صدارة الترتيب برصيد 27 نقطة، يليه حطين 23 نقطة، ثم جبلة 20 نقطة، فتشرين 19 نقطة، والطليعة والكرامة بـ 17 نقطة لكل منهما، فالجيش والوثبة والاتحاد أهلي بـ 16 نقطة لكل منهم ثم الوحدة 10 نقاط فالساحل 8 نقاط والحرية أخيراً بـ 7 نقاط.

محمد الرحيل

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