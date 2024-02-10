برونزية جديدة لسورية بالكاراتيه بدورة الألعاب العربية للأندية للسيدات

أبو ظبي-سانا

حقق نادي نصيب الرياضي ممثل سورية بلعبة الكاراتيه في دورة الألعاب العربية للأندية للسيدات المقامة حاليا في إمارة الشارقة ميدالية برونزية جديدة اليوم ليرفع رصيده في الدورة إلى 7 ميداليات.

وجاءت البرونزية الجديدة ضمن منافسات القتال الجماعي.

وكانت الدورة شهدت أمس 6 ميداليات متنوعة للكاراتيه السورية في منافسات القتال الفردي ذهبيتين وفضية وثلاث برونزيات.

وتضم بعثة نادي نصيب اللاعبات ميس قره فلاح ولوتس قطيني ورهف إبراهيم وهديل أبو رسلان وخلود علي ونتالي عزام.

هناء صقور

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