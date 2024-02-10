بمشاركة المجتمع المحلي حملة نظافة وتشجير في ضاحية الباسل بطرطوس

طرطوس-سانا

بمشاركة المجتمع المحلي أقامت محافظة طرطوس اليوم حملة تشجير ونظافة في ضاحية الباسل بالمدينة.

وفي تصريح للصحفيين بين محافظ طرطوس فراس الحامد أنه بمبادرة من المجتمع المحلي تم تنفيذ حملة نظافة وتشجير في ضاحية الباسل، وذلك إدراكاً من الجميع لأهمية الحفاظ على التوازن البيئي، وتكثيف الغطاء النباتي، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي.

وأوضح مدير الزراعة علي يونس أنه تمت إعادة زراعة عدة مساحات ضمن الضاحية بغراس أشجار حراجية أو مثمرة.

وأشار رئيس مجلس مدينة طرطوس محمد خالد زين إلى أنه تم تشجير شريط أخضر لحديقة في الضاحية لتكون متنزها للأهالي.

وبين مختار ضاحية الباسل إبراهيم أسعد أن الحملة شملت زراعة أكثر من 200 شجرة في الأراضي الفارغة في حديقة ضاحية الباسل، وكذلك تنظيف شوارع الضاحية من الأتربة والقمامة المتراكمة.

ونوه المسؤول عن فريق أمل التطوعي المشارك في الحملة علي غانم بالتعاون والتنسيق الجيد الذي تم مع مجلس المدينة للمشاركة في مثل هذه الحملات.

ذوالفقار ابو غبرا

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