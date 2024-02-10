زاخاروفا: سنرد بحزم على أي محاولات للاستيلاء على الأصول الروسية

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم أن الغرب سيبحث عن ذرائع جديدة لخلق مظهر الشرعية للاستيلاء على الأصول الروسية، مشددة على أن موسكو سترد بحزم على ذلك.

وقالت زاخاروفا في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة: “موسكو سترد بحزم على أي تصرفات غير ودية تتعلق بمحاولات حرمان روسيا من ملكية احتياطياتها السيادية”، موضحة أن الحكومة تدرس حالياً مجموعة من الخيارات لممارسة الضغط القانوني والاقتصادي على أولئك الذين يتوقعون الاستفادة من سرقة أصول روسيا.

وقام الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بتجميد ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسي البالغة نحو 300 مليار يورو، فيما أعلنت الرئاسة البلجيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن الممثلين الدائمين للدول الأعضاء وافقوا مؤخراً على اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن استخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.

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