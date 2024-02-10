المقاومة الفلسطينية تحذر من ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجازر مروعة في مدينة رفح

القدس المحتلة-سانا

حذرت المقاومة الفلسطينية من خطورة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجازر واسعة ومروعة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي يتواجد فيها أكثر من 104 مليون فلسطيني يعيشون ظروفاً إنسانية قاسية جراء استمرار العدوان.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “إنه في ضوء تصريحات قادة الاحتلال النازي، بإعلان نيّتهم توسيع عدوانهم الوحشي المستمر ضد قطاع غزة ليشمل مدينة رفح المكتظة بأهلنا النازحين، فإننا نحذّر من خطورة ارتكاب الاحتلال لمجازر واسعة ومروّعة فيها”.

وطالبت المقاومة الإدارة الأمريكية بتحمل المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة عن تبعات هذا العدوان، وما سيترتب عنه من مجازر بحق الأطفال والنساء والمدنيين العزل، ولا سيما أنها توفّر للاحتلال دعماً مفتوحاً بالسلاح الذي يُقتل به الشعب الفلسطيني على مدار الساعة.

ودعت المقاومة المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك العاجل والجاد للحيلولة دون ارتكاب الاحتلال وقادته النازيين إبادة جماعية في مدينة رفح بهدف تهجير الشعب الفلسطيني.

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