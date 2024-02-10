مركز التنسيق الروسي يوزع مساعدات طبية وغذائية في بصرى الشام بريف درعا

درعا-سانا

قام عسكريون روس من مركز التنسيق الروسي بتسليم مساعدات غذائية وطبية إلى أحد مشافي مدينة بصرى الشام بمحافظة درعا.

وتم التوزيع في المستشفى بإشراف نائب رئيس مركز التنسيق الأميرال فاديم كوليت، كما تم تسليم إدارة المؤسسة الطبية كمية من الأدوية اللازمة لإجراء الإسعافات الأولية وإمدادات طبية متنوعة إلى جانب نحو 150 سلة غذائية لموظفي المستشفى والمقيمين المحتاجين.

وأعرب رئيس المستشفى ومسؤولو مديرية الصحة في المنطقة عن تقديرهم للعسكريين الروس ولروسيا الاتحادية قيادة وشعباً لوقوفهم الدائم إلى جانب سورية في ظل الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين.

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