نصر الله وعبد اللهيان يستعرضان آخر التطورات السياسية والأمنية في ‏المنطقة

بيروت-سانا

بحث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ووزير الخارجية ‏الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق ‏آخر التطورات السياسية والأمنية في ‏المنطقة.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء المستجدات السياسية والأمنية في ‏المنطقة، وخصوصاً في قطاع غزة وجنوب لبنان ‏وجبهات محور المقاومة.

‏وكان عبد اللهيان بدأ أمس زيارة إلى لبنان، وأكد في تصريح صحفي لدى وصوله إلى مطار بيروت الدولي أن المقاومة في لبنان قامت بدورها المؤثر بكل حكمة، مشدداً على دعم إيران للبنان حكومةً وجيشاً ومقاومةً.

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