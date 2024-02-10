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الخارجية الروسية: محاولة الغرب مصادرة الأصول الروسية لصوصية اقتصادية

2024-02-10

موسكو-سانا

وصفت وزارة الخارجية الروسية نية الاتحاد الأوروبي مصادرة الأصول الروسية لتقديم المساعدة للنظام الأوكراني بأنها “لصوصية اقتصادية من قبل الغرب الجماعي”.

ونقلت وكالة نوفوستي عن مصدر في الوزارة قوله اليوم: إن “الموقف الروسي من احتمال مصادرة أصولنا المجمدة بشكل غير شرعي في الدول الغربية أو أي أعمال غير شرعية تحرمنا من أرباحنا المستحقة لا يزال ثابتاً، ويعتبر كل الخطوات المماثلة بما فيها ما يسمى بتجميد الأصول الروسية وأصول مواطنينا وشركاتنا، لصوصية اقتصادية من جانب الغرب الجماعي”.

وشدد المصدر الروسي على أن محاولات الغرب مصادرة احتياطات روسيا السيادية التي لا يمكن لأحد أن يشكك في شرعيتها، ستصبح “انتهاكاً شديداً جديداً للقانون الدولي”.

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