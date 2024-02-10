مدير منظمة الصحة العالمية يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

جنيف-سانا

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك عقب قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى العودة شمال القطاع.

وكتب غيبريسوس عبر منصة إكس بعد أن شارك مقطعاً صوتياً مرفقاً بفيديو لمدير مستشفى العودة محمد صالحة يتحدث عما حل بهم جراء القصف الإسرائيلي: “واقع مرير ومؤلم للمرضى والعاملين الصحيين شمال غزة.. نحن بحاجة إلى وصول آمن ومستدام وواسع النطاق للناس في جميع أنحاء القطاع”، داعياً إلى وقف النار فوراً.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية وثقت 721 اعتداء للكيان الإسرائيلي على مرافق الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

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