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الجو بين الصحو والغائم جزئياً وضباب في المناطق الوسطى والجنوبية

2024-02-10

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بحوالي 1 إلى 3 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو اليوم بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد، بينما يكون الجو بارداً ليلاً بشكل عام، ويحذر من تشكل الضباب، وخاصة في المنطقة الوسطى والجنوبية وغوطة دمشق.

وتكون الرياح شرقية على المناطق الشمالية والشرقية والجزيرة وشمالية إلى شمالية شرقية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

 السبتالأحدالإثنين
دمشق16 / 517 / 618 / 7
القنيطرة14 / 315 / 415 / 5
درعا16 / 517 / 618 / 8
السويداء14 / 415 / 516 / 6
حمص10 / 413 / 515 / 6
حماة13 / 616 / 716 / 8
الحسكة17 / 720 / 619 / 6
اللاذقية21 / 1222 / 1323 / 14
طرطوس19 / 1221 / 1321 / 14
حلب17 / 519 / 619 / 6
إدلب14 / 616 / 717 / 6
دير الزور18 / 619 / 520 / 6
الرقة17 / 617 / 518 / 6

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