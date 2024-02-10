الأمن الإسباني يقبض على إرهابي في برشلونة

مدريد-سانا

ألقت قوات الأمن الإسباني اليوم القبض على شخص على صلة بتنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة برشلونة.

وذكرت وزارة الداخلية الوطنية الإسبانية في بيان أن “عناصر في المفوضية العامة للمعلومات في الشرطة الوطنية بالتعاون مع مركز المعلومات الإقليمية في برشلونة وبامبلونا ومفوضية المعلومات العامة في الشرطة الوطنية في كتالونيا، تمكنوا من خلال عملية نوعية من إلقاء القبض على شخص في برشلونة بتهمة ارتكاب جرائم التلقين الذاتي وتمجيد الإرهابيين ونشر الدعاية عن تنظيم “داعش” الإرهابي”، مشيرة إلى أنه تم ضبط كمية كبيرة من الأجهزة الإلكترونية والاتصال ووثائق مختلفة تتعلق بتمجيد الإرهاب.

وأضافت الوزارة في بيانها إنه تم وضع المعتقل تحت تصرف محكمة التحقيقات المركزية في المحكمة الوطنية التي أصدرت على الفور أمراً بسجنه.

وكانت وزارة الداخلية الإسبانية أعلنت في العشرين من تشرين الأول الماضي القبض على أربعة أشخاص في غرناطة وبرشلونة ومدريد بتهمة التبشير والتجنيد الإرهابي على شبكات التواصل الاجتماعي لتنفيذ أعمال تخريبية داخل البلاد.

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