الأونروا: الوضع الإنساني في رفح ميئوس منه

القدس المحتلة-سانا

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من أن أي عملية توغل بري لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة قد تجلب المزيد من الدمار للسكان المدنيين.

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني في تصريحات اليوم نقلتها وكالة وفا: إن “الوضع الإنساني في رفح ميئوس منه وأي عملية عسكرية واسعة النطاق في المدينة لن تؤدي إلا إلى مزيد من المأساة”.

وأضاف لازاريني: “إن هناك شعوراً بالقلق والذعر المتزايد في رفح، إذ ليس لدى الناس أي فكرة على الإطلاق عن المكان الذي سيذهبون إليه بعد رفح ولا نعلم إلى متى سنكون قادرين على العمل في مثل هذه الأجواء عالية المخاطر”.

وسبق أن حذر لازاريني من أن حياة 300 ألف شخص على الأقل في خطر بسبب نقص الغذاء في شمال غزة ووسطها مع عدم قدرة الأونروا على الوصول هناك منذ أكثر من أسبوعين.

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