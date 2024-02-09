اشتية يدعو لتدخل دولي عاجل لمنع امتداد رقعة العدوان الإسرائيلي وجرائم الإبادة إلى مدينة رفح

القدس المحتلة-سانا

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وجميع دول العالم بالتدخل العاجل لمنع توسع رقعة العدوان الإسرائيلي وجرائم الإبادة الجماعية إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة وفق المخطط الذي أعلن عنه رئيس حكومة الاحتلال في هذا الشأن.

وحذر اشتية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا من تهجير قسري ووقوع مجازر مروعة يذهب ضحيتها الآلاف بالنظر لازدحام المدينة التي تؤوي نحو مليون و400 ألف نازح يكابدون آلام الفقد لعائلاتهم ويعانون الجوع والعطش والبرد وانتشار الأمراض والأوبئة جراء المجازر المروعة التي يواصل الاحتلال ارتكابها في مدن القطاع منذ خمسة أشهر.

ودعا اشتية محكمة العدل الدولية لاتخاذ قرار واضح بوقف إطلاق النار يتم رفعه لمجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات والتدابير العملية لتنفيذه على الأرض.

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