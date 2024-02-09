مدفيديف: روسيا تحافظ على مكانتها القيادية وتعززها كقوة عالمية

موسكو-سانا

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن روسيا تحافظ على مكانتها القيادية وتعززها كقوة عالمية قوية قادرة على المنافسة.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن مدفيديف قوله خلال حفل أقيم بمناسبة الذكرى الـ 300 لتأسيس جامعة سانت بطرسبورغ الحكومية إنه “لن ينجح أحد ولن نسمح لأحد أن يعزلنا ونظام التعليم العالي الروسي، وعلومنا، على الرغم من محاولات فرض مثل هذه العزلة سيبقى علماً وتعليماً على مستوى عالمي” مشيراً إلى أن بلاده في القرن الحادي والعشرين تحافظ على مكانتها القيادية وتعززها كقوة عالمية قوية قادرة على المنافسة، ولا تستسلم للاستفزازات وتقاوم العدوان وتتحمل الضغوط الخارجية.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت في وقت سابق، أن التصريحات حول عزلة روسيا عن العالم هي “خرافات وحملة إعلامية يتم تسريبها إلى عقول الناس”.

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