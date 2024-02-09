الخارجية الفلسطينية تدين جرائم القتل التي يواصل الاحتلال ارتكابها بحق الفلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية جرائم القتل والإعدامات الميدانية التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة المنكوب.

وأكدت الوزارة أن جريمة الإعدام التي ارتكبتها قوات الاحتلال اليوم بحق طفل فلسطيني في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس وجرائم الإعدامات الميدانية بحق المعتقلين الفلسطينيين في قطاع غزة تعكس العقلية الانتقامية الفاشية لحكومة الاحتلال التي قل نظيرها وتتمثل بسرقة أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم وإنكار حقوقهم الإنسانية ولاسيما حقهم بالحياة وذلك في خرق فاضح للقوانين الدولية.

وأشارت الوزارة إلى أن العقلية الاستعمارية تواصل تعميق الكارثة الإنسانية في صفوف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وترتكب بحقهم أبشع المجازر وصنوف المعاناة جراء هدم منازلهم وتشريدهم وتهديدهم بالتهجير من وطنهم قسرياً.

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