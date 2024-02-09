بوريل: التوغل البري للاحتلال الإسرائيلي في رفح ستكون له عواقب كارثية

بروكسل-سانا

أدان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول مخطط التوغل البري في مدينة رفح جنوب قطاع غزة وتهجير الأهالي منها قسرياً.

ونقلت وكالة وفا عن بوريل قوله في منشور على منصة إكس اليوم: “يوجد حالياً 1.4 مليون فلسطيني في رفح دون مكان آمن للذهاب إليه ويواجهون المجاعة”، معتبراً أن التقارير التي تتحدث عن هجوم عسكري إسرائيلي على المدينة مثيرة للقلق وستكون له عواقب كارثية متفاقمة على الوضع الإنساني المتردي بالفعل وخسائر لا تحتمل في صفوف المدنيين.

وحذرت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف كاثرين راسل اليوم من مخاطر التصعيد العسكري الإسرائيلي في مدينة رفح التي نزح إليها أكثر من 600 ألف طفل وأسرهم وهجر الكثير منهم لأكثر من مرة، الأمر الذي سيمثل تحولاً مدمراً آخر في الحرب التي أودت بحياة أكثر من 27 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency