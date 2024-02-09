المقاومة الفلسطينية تستهدف تحشيدات وآليات للاحتلال في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

واصلت المقاومة الفلسطينية اليوم تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة مستهدفة تحشيدات وآليات له.

وذكرت المقاومة أن مقاتليها استهدفوا بالأسلحة الرشاشة والثقيلة تجمعاً لقوات الاحتلال شرق جباليا شمال قطاع غزة وحققوا فيه إصابات مباشرة، كما استهدفوا بقذائف الهاون تجمعاً آخر لهم غرب مدينة غزة.

وبينت المقاومة أن مقاتليها استهدفوا برشقة صاروخية آليات وتحشيدات للاحتلال وسط القطاع، كما خاضوا اشتباكات ضارية مع جنوده وآلياته بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع غرب خان يونس جنوب القطاع.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency