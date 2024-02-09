لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة: (إسرائيل) تنتهك حقوق أطفال غزة بشكل خطير لم يشهده التاريخ الحديث

جنيف-سانا

قالت رئيسة لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة آن سكيلتون إن “إسرائيل” تنتهك حقوق الأطفال في قطاع غزة بشكل خطير وعلى مستوى نادر لم يُشاهد مثله في التاريخ الحديث.

ونقلت وكالة وفا عن سكيلتون خلال بيان اللجنة التي قدمته في مؤتمر صحفي حول وضع الأطفال في غزة: “ليس هناك طفل في غزة خالٍ من الخوف والألم والجوع، والمحظوظون منهم الذين تمكنوا من البقاء على قيد الحياة”، مشيرةً إلى أن الأطفال في القطاع فقدوا طفولتهم وأُصيبوا بصدمة نفسية وسيعيشون للأبد مع تأثيرها على صحتهم العقلية.

وأضافت سكيلتون: إن التقديرات تشير لدفن أكثر من 7 آلاف شخص تحت الأنقاض بينهم عدد كبير من الأطفال عدا عن الأطفال الذين فقدوا أطرافهم وأهلهم وأصدقاءهم” داعية إلى تقديم حجم كبير من الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والأسر للتخفيف من آثار العدوان.

وتابعت: “يفقد أكثر من 10 أطفال في المتوسط ساقهم أو كلتيهما يومياً في غزة” مشيرةً إلى أن ما لا يقل عن 17000 طفل أصبحوا منفصلين عن والديهم حسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” كما أصبح كل الأطفال في القطاع البالغ عددهم 1.2 مليون بحاجة إلى الدعم النفسي والاجتماعي وللاهتمام والعمل من جانب المجتمع الدولي.

كما أعربت رئيسة اللجنة عن قلقها البالغ إزاء الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية والذين يواجهون الاعتقالات وأعمال القتل والعنف التي يرتكبها قوات الاحتلال والمستوطنون.

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