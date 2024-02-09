مكافحة 1200 هكتار ضد آفة فأر الحقل واستمرار تحصين الأبقار ضد التهاب الجلد في درعا

درعا-سانا

كافحت مديرية زراعة درعا خلال الموسم الزراعي الحالي 1200 هكتار ضد آفة فأر الحقل، وتواصل تحصين قطيع الأبقار ضد مرض التهاب الجلد العقدي الكتيل في المناطق التي شهدت انخفاضاً في نسبة التغطية.

رئيس دائرة الوقاية في المديرية المهندس حسن الصمادي ذكر بتصريح لمراسل سانا أن مناطق الإصابة بفأر الحقل توزعت على منطقتي الشجرة وإزرع بشكل أساسي إضافة إلى إصابات خفيفة في مناطق أخرى مبيناً أن عمليات المكافحة تتم بالتوازي مع توزيع الطعوم السامة والجاهزة بشكل مجاني على الفلاحين لمكافحة حقولهم حال ظهور الآفة.

ودعا الصمادي الفلاحين للمكافحة بشكل جماعي وفي توقيت واحد للقضاء التام على الآفة قبل انتشارها على نطاق أوسع ووصولها إلى العتبة الاقتصادية.

وفي سياق آخر لفت رئيس دائرة الصحة الحيوانية الدكتور البيطري محمد الجوابرة في تصريح مماثل إلى أنه يتم تحصين قطيع الأبقار ضد مرض التهاب الجلد العقدي الكتيل في المناطق التي شهدت انخفاضاً في نسبة التغطية مبيناً أن اللقاح مجاني ومتوافر في كل الوحدات الإرشادية والمراكز البيطرية.

وأضاف: إن لدى دائرة الصحة الحيوانية فرقاً للتقصي عن الأمراض السارية والمعدية منتشرة في كل أرجاء المحافظة، وبناء على تقاريرها فإن واقع الثروة الحيوانية بدرعا جيد ولا أمراض وجائحات بفضل وعي المربين والرعاية البيطرية المستمرة.

قاسم المقداد

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