المقاومة اللبنانية تستهدف دبابة “ميركافا” للعدو الصهيوني في موقع البغدادي وتدمرها

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
فيرشينين وهادي يبحثان الأوضاع في سورية والمنطقة
2024-02-09
السفير أكبري: العلاقات الإيرانية السورية ترتكز على المبادئ والقيم وليس على المصالح
2024-02-08
محللون وخبراء روس: الولايات المتحدة و(إسرائيل) تقوضان الاستقرار في الشرق الأوسط
2024-02-08
منظمات أممية وإنسانية تطالب بزيادة التمويل الإنساني لسورية بعد مرور عام على كارثة الزلزال
2024-02-07
الحزب الشيوعي الإسباني يدين العدوان الأمريكي على سورية والعراق واليمن
2024-02-07
الرئيس الكوبي يجدد دعم بلاده لسورية
2024-02-07
الطوارئ الروسية: العمل جار لإنشاء مركز لتدريب رجال الإطفاء والإنقاذ في سورية
2024-02-06
محليات
إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر خارج الحدود من قبل التنظيمات الإرهابية
2024-02-09
الدفاعات الجوية تسقط طائرتين مسيرتين غربي دمشق دخلتا من اتجاه الجولان المحتل
2024-02-09
مهندس في معمل ألبان جب رملة يتمكن من إصلاح إحدى الآلات المستوردة وتحقيق وفر مالي
2024-02-09
الحرارة أعلى من معدلاتها نهاراً وأجواء باردة ليلاً
2024-02-09
مساعدات طبية لمشفى بصرى الشام بريف درعا الشرقي
2024-02-08
الحرارة أعلى من معدلاتها غداً وأجواء باردة ليلاً
2024-02-08
المهندس عرنوس خلال اجتماعه مع المعنيين بحلب: ضرورة استكمال البيانات المتعلقة بمتضرري الزلزال
2024-02-08
رياضة
الكاراتيه السورية تحرز ست ميداليات متنوعة في دورة الألعاب العربية للأندية للسيدات
2024-02-09
نادي الثورة لكرة السلة يتأهل لنهائي دورة الألعاب العربية للأندية للسيدات
2024-02-09
ساحل العاج تتأهل لنهائي أمم إفريقيا بعد فوزها على الكونغو
2024-02-08
اتحاد كرة القدم يمدد لكوبر حتى نهاية التصفيات الآسيوية لكأس العالم
2024-02-07
ميداليتان ذهبيتان لسورية في ملتقى الشارقة الدولي للرياضات الخاصة
2024-02-07
الأردن إلى نهائي أمم آسيا لكرة القدم
2024-02-06
نادي الثورة بكرة السلة يواصل تألقه في دورة الألعاب العربية للأندية للسيدات
2024-02-06
اقتصاد
استقرار أسعار الذهب
2024-02-09
أسعار النفط ترتفع 2 بالمئة
2024-02-08
تطوير قطاع التصدير الزراعي والحلول المقترحة للصعوبات التي تواجهه في اجتماع لوزارة الزراعة
2024-02-08
بمشاركة 110 شركات.. انطلاق معرض ذهب إكسبو للألبسة والأحذية بمدينة المعارض
2024-02-08
صناعيو الأجهزة الكهربائية المنزلية: توفير مستلزمات الإنتاج ودعم الصادرات
2024-02-08
بلغ حجمها أكثر من 42 مليار ليرة… إقبال كبير على قرض الطاقة المتجددة المنزلية في التجاري السوري
2024-02-08
ارتفاع أسعار النفط
2024-02-08
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر خارج الحدود من قبل التنظيمات الإرهابية
الدفاعات الجوية تسقط طائرتين مسيرتين غربي دمشق دخلتا من اتجاه الجولان المحتل
فيرشينين وهادي يبحثان الأوضاع في سورية والمنطقة
الحرارة أعلى من معدلاتها نهاراً وأجواء باردة ليلاً
مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الموارد المائية ويقر مشروع قانون الإيداع القانوني للكتب والمصنفات في مكتبة الأسد
وزارة الدفاع تصدر قائمتين جديدتين بالجرحى المستفيدين من قانون تعدد الإصابة ومرسوم تفاقم الإصابة
التربية تصدر برامج امتحانات الشهادات العامة
عشرات الشهداء والجرحى في اليوم الـ 125 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة
المهندس عرنوس يفتتح مشفى زاهي أزرق ومبنى الطبابة الشرعية بحلب
المقاومة اللبنانية تستهدف دبابة “ميركافا” للعدو الصهيوني في موقع البغدادي وتدمرها
2024-02-09
2024-02-09
shaza
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بعد مرور عام على الكارثة…جهود متواصلة لدعم متضرري الزلزال في حلب
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بعد مرور عام على الكارثة…جهود متواصلة لدعم متضرري الزلزال في حلب
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