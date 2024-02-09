الكاراتيه السورية تحرز ست ميداليات متنوعة في دورة الألعاب العربية للأندية للسيدات

أبوظبي-سانا

حقق نادي نصيب الرياضي (ممثل سورية بلعبة الكاراتيه) في دورة الألعاب العربية للأندية للسيدات المقامة حالياً في إمارة الشارقة ست ميداليات متنوعة في منافسات القتال الفردي.

واستطاعت ميس قره فلاح الظفر بذهبية وزن تحت 55 كغ، ونتالي عزام بذهبية وزن تحت 68 كغ، وهديل أبو رسلان بفضية الكاتا الفردي، ورهف إبراهيم ببرونزية وزن تحت 50 كغ، ولوتس قطيني ببرونزية تحت 61 كغ، وخلود ببرونزية فوق 68.

رئيس اتحاد اللعبة جهاد ميا أوضح في تصريح لـ سانا أن الكاراتيه السورية أثبتت أنها تسير على الطريق الصحيح في أول مشاركة خارجية هذا العام، لافتاً إلى أن النتائج التي حققها نادي نصيب الرياضي في اليوم الأول من دورة الألعاب العربية للسيدات وضعته في مقدمة الترتيب العام بانتظار منافسات القتال الجماعي التي ستقام غداً.

ويمثل بعثة الكاراتيه في الدورة كل من عضو اتحاد اللعبة والمدرب سهيل سلمان، وسليمة قلعه جي إدارية، وعبد المجيد الشريف مدرباً، ومن اللاعبات ميس قره فلاح ولوتس قطيني، ورهف إبراهيم، وهديل أبو رسلان، وخلود علي، ونتالي عزام.

هناء صقور

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