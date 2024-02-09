الجيش الروسي يدمر مدرعات ومدافع غربية في أوكرانيا ويسقط 97 مسيرة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت خلال الساعات الـ24 الأخيرة من صد عدد من هجمات القوات الأوكرانية وتكبيدها 1015 عسكرياً بين قتيل وجريح، وتدمير مدرعات ومدافع وإسقاط 97 مسيرة على مختلف المحاور.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة: إن قواتها صدت على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف 5 هجمات وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 185 عسكرياً ومدرعات وأسلحة ومدافع غربية، كما صدت هجومين على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك وبلغت الخسائر الأوكرانية 290 عسكريا وأسلحة وعتاداً عسكرياً وعربات قتالية ومدافع.

وعلى محور دونيتسك عززت القوات الروسية من مواقعها وسيطرت على مواقع مهمة، وتم صد هجومين وبلغت خسائر قوات كييف 300 عسكري بين قتيل وجريح، وتم تدمير أسلحة ومدافع غربية وعربات مدرعة له وتم ضرب نقطتي مراقبة للطائرات بدون طيار ومحطة إلكترونية ومستودعي ذخيرة.

وعلى محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 190 عسكرياً أوكرانياً، وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية، فيما بلغت خسائر القوات الأوكرانية على محور خيرسون 50 عسكرياً، وتم تدمير مدافع غربية لها.

ووفقاً للوزارة تم تدمير منصتي إطلاق ورادار لنظام الصواريخ المضادة للطائرات “اس – 300″، واعتراض 15 صاروخاً من طراز “هيمارس” و “أوراغان” و”أولخا”، وتدمير 97 مسيرة أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه.

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