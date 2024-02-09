لافروف: محاولات الغرب عزل روسيا غير مجدية

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على عدم جدوى محاولات الدول الغربية عزل روسيا أو إلغاءها.

وقال لافروف بمناسبة يوم الدبلوماسيين في روسيا: “إن الدول الغربية تحاول مرة أخرى عزلنا وإلغاءنا، وعدم جدوى هذه المحاولات واضح لأي مراقب أو متخصص ولجميع الذين يتابعون تطور الوضع وتاريخ العمليات التي اندلعت الآن حول أوكرانيا بسبب الحرب الهجينة التي أطلقها الغرب ضدنا”.

يشار إلى أن روسيا تحتفل سنويا في الـ 10 من شباط بيوم العاملين في الحقل الدبلوماسي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency