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فيرشينين وهادي يبحثان الأوضاع في سورية والمنطقة

2024-02-09

موسكو-سانا

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين مع المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة في سورية مهنّد هادي أمس الأوضاع في سورية والمنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن الجانبين أوليا اهتماماً خاصاً للوضع الإنساني والاقتصادي في سورية، مع التأكيد على ضرورة زيادة المساعدات الدولية دون تمييز وتسييس، ووفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

وناقش الجانبان الحالة الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وركزا على التصعيد المستمر للعنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة مع تزايد التهديدات بزعزعة الاستقرار في البلدان العربية المجاورة.

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