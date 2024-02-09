القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لندن يدعو الغرب إلى التخلي عن أساليب الضغط غير الفعالة

لندن-سانا

دعا القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بريطانيا سيد مهدي حسيني متين اليوم الغرب إلى التخلي عن أساليب الضغط وسياسة العقوبات غير الفعالة تجاه إيران.

ونقلت وكالة إرنا عن مهدي حسيني قوله: “نؤكد باستمرار على التزام إيران بالتفاوض والدبلوماسية باعتبارهما الوسيلة المفضلة لمعالجة المخاوف الوهمية بشأن أنشطتها النووية، ولكن من المؤسف أن الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية قررت التخلي عن المفاوضات وإثارة قضايا غير ذات صلة”.

وفي إشارة إلى الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني دعا مهدي حسيني الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى التخلي عن أساليب الضغط والعقوبات غير الفعالة، واتباع مسار سياسي قائم على الحوار والحل الدبلوماسي للقضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

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