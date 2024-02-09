مجلس الشورى الإيراني: البرلمان الأوروبي يلتزم الصمت تجاه جرائم الكيان الصهيوني في غزة

طهران-سانا

رأى رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني وحيد جلال زاده أن البرلمان الأوروبي يلتزم الصمت ويتجاهل جرائم الكيان الصهيوني وأعماله العدوانية في غزة.

ونقلت وكالة إرنا عن جلال زاده قوله: “من المثير للدهشة أن بعض أعضاء البرلمان الأوروبي يغضون الطرف عن جرائم الكيان الصهيوني في غزة، فضلاً عن الأعمال العدوانية للولايات المتحدة وبريطانيا على أراضي سورية والعراق واليمن ويكتفون بالتفرج على الإبادة الجماعية في غزة”.

وأوضح زاده أنه “كان من المتوقع أن يصدر البرلمان الأوروبي قراراً يتعلق بالوقف الفوري لقتل الشعب الفلسطيني الأعزل والإدانة غير المشروطة للكيان الصهيوني” لافتاً إلى أن “الاستمرار في إصدار القرارات ذات النصوص المتكررة لن يؤدي إلا إلى تضليل الرأي العام العالمي حول الحقائق على الأرض”.

ودعا جلال زاده البرلمان الأوروبي والمؤسسات الأوروبية الأخرى إلى الكف عن التواطؤ مع الأعمال الوحشية للكيان الصهيوني، وأن يضعوا جانباً المعايير المزدوجة والمزيفة والمصطنعة في قضية حقوق الإنسان.

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