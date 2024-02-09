سيدة تحول شغفها بنسج الصوف لمشروع يؤمن فرص عمل لعدد من السيدات في ريف حماة

حماة-سانا

انتقل بها شغفها بمجال الخياطة وتحديدا فن الكروشيه من مهنة التدريب الرياضي إلى نسج الصوف بحرفية عالية، لتصبح سمر الدربولي صاحبة مشروع معروف على مستوى منطقتها في ريف حماة وفي المحافظات الأخرى.

الدربولي أم لأسرة مكونة من 6 أشخاص بريف حماة، اكتسبت حرفة الكروشيه التي تمارسها النساء عادة في وقت الفراغ لتطورها وتضيف عليها لمسة من الجمال والإبداع، فكانت مصدرا لدخل يدعمها وأسرتها معيشياً.

وأوضحت الدربولي في حديثها لـ سانا أنها علمت حرفة الكروشيه والصوف لأولادها الأربعة ليصنعوا ملابس ومشغولات متنوعة ومفيدة حتى أتقنوها بكل مهارة، لافتة إلى أنها أعطت هذه المهنة كل الاهتمام والجهد لتتوسع في عملها تدريجياً من محل صغير كانت تتخذه سابقاً لتسويق إنتاجها ومشغولاتها إلى مشروعها الخاص الذي يعنى بتصريف الإنتاج في الأسواق المحلية والمحال التجارية الكبيرة، إضافة لتلبية طلبيات من مختلف المحافظات تأتيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي التي استفادت منها سمر أيضا بتطوير موهبتها وتعلم تصاميم جديدة إلى جانب ترويجها عبر هذه المواقع لأعمالها ومنتجاتها.

وبينت الدربولي أن مشروعها استقطب خبرات ومواهب كثيرة باعتباره يعلم المهنة، ويمنح فرص عمل ودخلاً مادياً لكل من ينضم إليه، لافتة إلى أن المشروع لم يقتصر على الخياطة والصوف بل تطور وشمل ديكورات اللوحات الفنية المصنوعة بخيط المكرومية وتسويقها لمختلف المحافظات.

وأكدت كل من ميسون ووعد وهيفاء وجوليا العاملات في مشروع الدربولي على ضرورة إتقان حرفة الكروشيه والخياطة وغيرها من الحرف اليدوية والتراثية والحفاظ عليها من الاندثار لما لها من أهمية في استثمار الوقت بأعمال مفيدة ومدرة للدخل في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

عبدالله الشيخ وإيفانا ديوب

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