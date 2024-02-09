المكتب الإعلامي في غزة: نحذر من تصاعد المجاعة جراء حرب الإبادة التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي شنها في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

حذر المكتب الإعلامي في غزة من تصاعد المجاعة جراء حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 125على كل الصعد ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، حيث ارتكب خلالها 2.395 مجزرة في مدن قطاع غزة المنكوب أسفرت عن استشهاد أكثر من 27800 شهيد و67300 جريح في حصيلة غير نهائية.

وقال المكتب في بيان: بعد نفاد كميات الطحين والأرز وحبوب وأعلاف الحيوانات في قطاع غزة نحمل الاحتلال الإسرائيلي وحلفاءه وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استشهاد عشرات الآلاف نتيجة سياسة التجويع والتعطيش والضغط على المدنيين والأطفال والنساء وكذلك انعدام الأمن الغذائي والمائي والدوائي، مشيراً إلى أن جيش الاحتلال منع إدخال المساعدات والمواد الغذائية والتموينية والإمدادات المختلفة لهم وأطلق القذائف على شاحنات حاولت الوصول إلى القطاع لإيصال الغذاء والطعام للمنكوبين.

وأضاف المكتب: تدخل حرب الاحتلال العدوانية شهرها الخامس، وقد فقدنا خلالها 35 ألف شهيد ومفقود وصل منهم إلى المستشفيات 27.840 شهيداً بينهم أكثر من 12.150 من الأطفال و8.300 من النساء و340 من الطواقم الطبية و46 من الدفاع المدني و123 من الصحفيين، بينما لا يزال 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض لم يتم التمكن من انتشالهم نتيجة استمرار قصف طيران الاحتلال العنيف وانعدام الوقود منهم 70 بالمئة من الأطفال والنساء، إضافة إلى إصابة أكثر من 67.317 جريحاً، لافتاً إلى أن هناك قرابة 17 ألف طفل فلسطيني يعيشون الآن من دون ذويهم منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال شنها على القطاع.

وأشار المكتب إلى أن جيش الاحتلال ارتكب أيضاً خلال حربه العدوانية جريمة نبش أكثر من 2000 قبر، وذلك من خلال تجريفه والاعتداء على 13 مقبرة في مدن قطاع غزة، حيث سرق أكثر من 300 جثمان من جثامين الشهداء كما قام بإتلاف عشرات الجثامين وسرق أعضاء حيوية منها.

وبين المكتب أن الاحتلال أحرق 3 آلاف وحدة سكنية بشكل كامل ودمر أكثر من 360 ألف وحدة أخرى، كما دمر 395 مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية و447 مسجداً و3 كنائس وأخرج 83 مستشفىً ومركزاً صحياً من الخدمة تماماً واستهدف 150 مؤسسة صحية وأعاقها عن العمل، واستهدف 122 سيارة إسعاف إضافة إلى تدميره قرابة 200 موقع أثري وتراثي بهدف مسح التاريخ والجغرافيا الفلسطينية.

وقال المكتب: سئمنا من مطالبات المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية لكونهم شركاء في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة ولكونهم هم من منحوا الاحتلال الضوء الأخضر لشن هذه الحرب، وهم من رفضوا وقفها ولكننا اليوم نحملهم كامل المسؤولية، إضافة إلى الاحتلال الإسرائيلي المجرم تجاه أفظع جرائم ومجازر وكوارث ضد الإنسانية عرفها العصر الحديث وتجاه الوضع الإنساني والصحي الكارثي في القطاع في خرق فاضح لكل القوانين والمعاهدات الدولية، ليؤكدوا أنهم بعيدون كل البعد عن الإنسانية والأخلاق، ونطالب المنظمات الدولية ودول العالم الحر بالضغط على الاحتلال من أجل وقف هذه الحرب الشرسة ضد سكان القطاع ومحاسبته وتجريمه أمام المحاكم الدولية والعالم كله.

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