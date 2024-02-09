الدفاع الجوي الروسي يسقط ثمانية صواريخ أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود

موسكو-سانا

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ثمانية صواريخ أوكرانية فوق أجواء مقاطعة بيلغورود غرب روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم إنه “تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أراضي روسيا باستخدام ثمانية صواريخ من راجمات أوراغان وأربعة من راجمات أولخا”.

وأكدت الوزارة أنه تم تدمير جميع الصواريخ بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم القضاء على 750 عسكرياً أوكرانياً وإسقاط مقاتلة من طراز سو 25 و73 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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