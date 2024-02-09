شكور تطلع على المواقع التي استهدفها العدوان الإسرائيلي في حمص

حمص-سانا

اطلعت وزيرة الإدارة المحلية والبيئة المهندسة لمياء شكور ومحافظ حمص المهندس نمير مخلوف على المواقع التي استهدفها العدوان الإسرائيلي في محافظة حمص فجر أمس الأربعاء، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين ووقوع خسائر مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

وتفقدت الوزيرة حجم الدمار والأضرار التي لحقت بمرآب مديرية الخدمات الفنية التابع للمحافظة ومحطة الوقود والتي أدت إلى خروجهما عن الخدمة وعلى مكان المبنى السكني المستهدف في شارع الملعب البلدي حي الحمرا.

وخلال اجتماع الوزيرة ومحافظ حمص مع نائب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لمجلس محافظة والوحدات الإدارية بالمحافظة أوضحت شكور أن زيارتها لحمص هدفها رصد الواقع والاطلاع على الأضرار وطبيعتها وإمكانيات المعالجة الطارئة المتاحة على قدر من السرعة، وتقديم المؤازرة لمحافظة حمص بكافة قطاعاتها وطواقمها.

كما أثنت المهندسة شكور على الجهود التي بذلتها جميع الجهات المعنية من فرق وطواقم الدفاع المدني والإطفاء والإسعاف والهلال الأحمر العربي السوري ومجلس المدينة في التعامل مع آثار العدوان الإسرائيلي الغاشم، مؤكدة أهمية تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية الأهلية ورفع مستوى جهوزيتها، لممارسة دورها الفاعل.

من جهته لفت محافظ حمص إلى استمرار استنفار فرق وكوادر الدفاع المدني والجهات المعنية بأعمالها للانتهاء من رفع الأنقاض وفتح الطرقات، وسعي المحافظة بالتعاون مع الوزارة لرصد الاحتياجات من آليات ومركبات وغيرها لمواصلة مهام مديرية الخدمات الفنية في المحافظة. ولا سيما أنها تمثل الذراع التنفيذية لعمل المحافظة من خلال المؤازرة اليومية التي تقدمها ليس فقط لجهة توفير المشاريع الخدمية، وإنما أيضاً لجهة التعامل مع الظروف الجوية والإغاثية الطارئة.

بشرى معلا

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