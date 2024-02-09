عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استُشهد وجُرح عشرات الفلسطينيين اليوم جراء استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن خمسة فلسطينيين استشهدوا وأُصيب آخرون في قصف مدفعية الاحتلال غرفة الصيانة في مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، وثلاثة آخرين إثر قصف بوابة المجمع، بينما شهد حي الرمال قصفاً عنيفاً براً وجواً وبحراً، ما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات دون أن تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليهم بسبب استمرار القصف، فيما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائف على حي الصبرة وقصف طيرانه حي الزيتون بالمدينة.

واستشهد فلسطينيان وأُصيب 12 آخرون خلال إطلاق قوات الاحتلال الرصاص على الفلسطينيين أثناء تسلمهم مساعدات في جنوب شرق مدينة غزة، وفلسطينيان في قصف آخر على سيارة مدنية في منطقة الشعبية وسط مدينة غزة.

وفي جنوب القطاع، استشهد 6 فلسطينيين برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي خلال محاولتهم الحصول على المياه في محيط مجمع ناصر الطبي بخان يونس، كما استشهد فلسطيني وجُرح اثنان آخران جراء تواصل إطلاق الرصاص في محيط المجمع، وسط استمرار الطيران غاراته على مناطق عدة شمال غرب المدينة ما يرفع عدد الشهداء في خان يونس وحدها منذ صباح اليوم إلى 10.

وأصيب العشرات جراء قصف مدفعية الاحتلال محيط جامعة الأقصى غرب خان يونس، فيما تم انتشال شهيدين من محيط الجامعة، بينما حاصرت قواته مدرسة العودة ومدارس مجاورة تؤوي آلاف النازحين في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، في وقت هدمت أسوار مدرسة الأمل التي تؤوي نازحين غربها، ونسف مربعاً سكنياً شرقها، تزامناً مع إصابة فتاة بعد إطلاق قناصة الاحتلال الرصاص عليها خلال مساعدتها في نقل المياه للنازحين في خان يونس.

وفي رفح جنوب القطاع أيضاً، أطلقت زوارق الاحتلال الرصاص على الصيادين على شاطئ بحر رفح، فيما تم انتشال جثماني صيادين استشهدا بعد قصف الاحتلال مركباً يوم أمس.

واستشهدت فلسطينية وأطفالها الأربعة في قصف الاحتلال مخيم المغازي وسط القطاع، فيما قصفت مدفعيته شمالي بيت لاهيا شمال القطاع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ125 إلى أكثر من 27800 شهيد و67300جريح.

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