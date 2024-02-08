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المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف قاعدة ‏جوية للعدو الإسرائيلي

2024-02-08

بيروت-سانا

أعلنت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم استهداف قاعدة العدو الإسرائيلي ميرون الجوية وأوقعت فيها إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏والشريفة، ورداً على ‏الاعتداءات الصهيونية على القرى والمدنيين وآخرها العدوان على مدينة النبطية، قام مقاتلونا باستهداف قاعدة ‏ميرون الجوية بصواريخ فلق وأصابوها إصابة مباشرة”.

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت في وقت سابق اليوم موقعين للعدو الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة.

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