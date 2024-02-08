حماية المستهلك: تنظيم 44 ضبطاً تموينياً بحق أصحاب فعاليات تجارية وخدمية في درعا

درعا-سانا

نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا خلال الأسبوع الحالي 44 ضبطاً تموينياً بحق محطات محروقات ومخابز وفعاليات تجارية مختلفة.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا الدكتور عادل الصياصنة ذكر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط طالت محطات محروقات في بلي وإبطع والشيخ مسكين وخربة غزالة والحراك وانخل والقنية بسبب عدم الإعلان عن الأسعار وستة مخابز في الصنمين والكرك والمسيفرة وكحيل لإنتاج خبز سيئ المواصفات وعدم التقيد بمواعيد العمل.

وبيّن الدكتور الصياصنة أن دوريات حماية المستهلك نظمت أيضاً ضبوطاً بحق أصحاب محال منظفات وألبسة وسمانة وأحذية وصحية وعصرونية وسيراميك ومحمصة وكهربائيات وفروج ومطعم في وقيطة والقنية ودرعا والصنمين والشيخ مسكين وموثبين وإزرع بسبب عدم وجود سجل تجاري وعدم الإعلان عن الأسعار وغير ذلك.

قاسم المقداد

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