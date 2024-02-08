مساعدات طبية لمشفى بصرى الشام بريف درعا الشرقي

درعا-سانا

قدم مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم باللاذقية اليوم مواد طبية للمشفى الوطني في مدينة بصرى الشام بدرعا.

ممثل المركز الجنرال ايغور سمولي لفت في تصريح لمراسل سانا إلى أن هذه المساعدات من شأنها أن تزيد من الخدمات الطبية التي تقدمها المشفى للمواطنين في مدينة بصرى والمناطق المجاورة لها.

مدير المشفى الدكتور فضل الله الزنيقة أشار إلى أن هذه المواد الطبية تأتي في إطار المساعدات المتواصلة التي تقدمها روسيا الاتحادية للسوريين لتخفيف آثار الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب التي تفرضها الدول الغربية على سورية وخاصة على قطاع الصحة والتي أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار الدواء.

رضوان الراضي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency