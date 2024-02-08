بهدف الوصول إلى مدرّس متميّز وقادر.. 859 مدرساً يشاركون في المسابقة العلمية التي أطلقتها التربية

دمشق-سانا

يستعد 859 مدرساً باختصاصات (الرياضيّات والفيزياء والعلوم والكيمياء والمعلوماتيّة) من جميع المحافظات للمشاركة في المسابقة العلمية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتي تهدف إلى تطوير ورفع كفاءات المدرّسين داخل الصف في المواد العلميّة والوصول إلى مدرّس متميّز قادر على مواكبة التطوّرات العلميّة ضمن اختصاصه.

وخلال اجتماع افتراضي لوزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني اليوم مع مديري التربية في المحافظات تمت مناقشة واقع التحضيرات النهائية وآلية تنفيذ الاختبار.

وأشار المارديني إلى أهمية المسابقة في تعزيز نقاط القوة ومعرفة نقاط الضعف والتركيز على معالجتها، مبيناً أن المسابقة تعكس واقع العملية التعليمية في مديريات التربية، حيث سيجري خلال العام القادم توسيع المشاركة لتشمل باقي المواد أيضاً.

وتجرى الاختبارات على مستوى المحافظة بعد غد السبت 10 من شباط الجاري لينتقل الأوائل من كلّ اختصاص على مستوى المحافظة إلى المرحلة الثانية “المركزيّة” على مستوى سورية والتي ستقام في دمشق يوم السبت الـ 4 من نيسان القادم في الوزارة.

وكانت وزارة التربية أعلنت عن المسابقة في السادس من كانون الأول العام الماضي .

رحاب علي

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