بمشاركة 110 شركات.. انطلاق معرض ذهب إكسبو للألبسة والأحذية بمدينة المعارض

دمشق-سانا

بمشاركة 110 شركات محلية ودولية انطلقت مساء اليوم الدورة الأولى من معرض ذهب إكسبو للألبسة والأحذية والجلديات ربيع صيف 2024 دورة شعبان الخير، الذي تنظمه مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع وزارة الصناعة، وذلك على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق.

ويستمر المعرض لغاية الـ 11 من الشهر الجاري، حيث تشارك شركات متخصصة بصناعة الجلديات من ألبسة وأحذية وحقائب بأنواعها ومستلزماتها وإكسسواراتها، إضافة إلى الجلود والألبسة الرجالية والنسائية والولادية ومعدات الخياطة اللازمة لهذه الصناعة، كما يتضمن عروض أزياء لجميع العلامات التجارية ودور التصاميم المشاركة.

وفي تصريح للإعلاميين عقب جولة على أجنحة الشركات المشاركة لفت وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار إلى أن أهمية المعرض تكمن في كونه فرصة للصناعيين لعرض منتجاتهم وأحدث ما تم التوصل إليه في مجال صناعة الألبسة والجلديات والأحذية مع التنوع الكبير للمنتجات، مؤكداً الاهتمام الحكومي بتقديم كل الدعم الممكن للصناعيين لناحية تأمين مستلزمات الإنتاج ودعم التصدير.

مدير المجموعة المنظمة للمعرض خلف مشهداني أشار إلى أن المعرض يجمع بين مجموعة واسعة من المصممين والعلامات التجارية المشهورة في مجال الألبسة والأحذية والجلديات، مع المشاركات العربية في المعرض كالإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والزوار من دول عربية أخرى، لافتاً إلى حرص المجموعة المنظمة على تقديم كل الإمكانات لدعم المشاركين في المعرض ودعم الصناعة بشكل عام.

من جهته مدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية حليم الأخرس بين أن مؤسسة المعارض تعمل وتشجع إقامة المعارض التخصصية لما تحققه من فائدة لجميع الأطراف من منتج وتاجر ومستهلك، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويسهم في التعريف بمدى التطور الكبير الذي وصل إليه المنتج السوري.

من جهته عضو مجلس إدارة المكتب الإقليمي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية محمد البوشي أشار إلى قيام عدد من وفود رجال الأعمال من عدد من الدول العربية من العراق والأردن وليبيا وغيرها بزيارة المعرض لعقد صفقات تصديرية مع المشاركين، إضافة إلى حرص المجموعة المنظمة على تأمين وصول الزوار والتجار إلى المعرض من كل المحافظات ضمن برنامج محدد.

ويفتح المعرض أبوابه للزوار يومياً من الساعة الـ 2 ظهراً وحتى الـ 9 مساء مع توفر المواصلات مجاناً، حيث تنطلق الباصات كل نصف ساعة خلال أوقات الزيارة من تحت جسر السيد الرئيس في دمشق إلى مدينة المعارض وبالعكس.

شارك في الافتتاح محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي ومعاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رشا كركوكي وعدد من رجال الأعمال العرب الزائرين والسوريين وفعاليات اقتصادية من عدة محافظات.

أحمد سليمان ولؤي حسامو

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